Katy Perry wręcza nagrodę byłej żonie swojego narzeczonego. Miranda Kerr doceniła jej gest (ZDJĘCIA)

Orlando Bloom i Miranda Kerr stworzyli patchworkową rodzinę

Katy Perry wręczyła nagrodę byłej żonie swojego narzeczonego

Choć trudno w to wierzyć, wyjątkowa więź zrodziła się także między Mirandą a Katy . Celebrytki są ze sobą na tyle blisko, że Kerr postanowiła poprosić swoją "następczynię", aby to właśnie ona wręczyła jej nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne podczas sobotniej gali Anniversary G’Day USA Arts.

Wielu z was może być zdezorientowanych, dlaczego wręczam Mirandzie to wyróżnienie - mówiła. To nie pasuje do narracji o byłej żonie i nowej żonie. Wielu przedstawicieli mediów chciałoby zobaczyć nas walczące w błocie... ale tu chodzi o miłość, a Miranda jest miłością.