Kayah pokazała zdjęcie sprzed 35 lat. Fani zachwyceni: "Od razu było widać, że ZADZIORNA" (FOTO)

konik 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kayah jest bardzo utalentowaną piosenkarką, jak była młodsza była taka oryginalna na tle innych dziewczyn z typowo słowiańską urodą. W "To było grane" miała fantastyczne stylizacje, które bardzo pasowały do jej charakteru. Chyba ją jednak trochę szołbiznes przetyrał, ale to toksyczne środowisko.