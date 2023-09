Celebryckie związki, o których ZAPOMNIELIŚMY: Marina Łuczenko i Mrozu, Kayah i Sebastian Karpiel-Bułecka... (ZDJĘCIA)

Rozmus i Liszowska byli razem nie lada kąskiem dla mediów. Ona piękna, u szczytu kariery, on 13 lat starszy, a do tego jeszcze zostawił dla niej swoją dotychczasową narzeczoną. Niestety znów sprawdziło się prasłowiańskie przysłowie "How you get them is how you loose them". Rozmus przyznał się w końcu do dwukrotnego zdradzenia aktorki. Tym samym przypieczętował koniec tejże relacji.