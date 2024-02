Kayah UDERZA w byłego partnera! "Nie ma nic gorszego od życia wśród TOKSYNY"

Tomasz 54 min. temu zgłoś do moderacji 206 7 Odpowiedz

Tomasz Komenda prosił, by na jego pogrzebie nie było dziennikarzy, a tu bach, relacja na Pudelku. Jednak trzeba być niezłą hieną, żeby to zrobić. Dlaczego piszę to tu, a nie pod tamtym artykułem? Bo go nie będę otwierać z szacunku dla woli tego człowieka i nie nabiję wam, szanowny pudlu, nawet tego jednego wyświetlenia, ale wiedzcie, że serio - upadliście nisko.