Kayah rozstaje się z Kayaxem! Wydała OŚWIADCZENIE i zdradziła, co dalej

Kayah jest jedną z czołowych polskich wokalistek. Artystka na scenie występuje już od niemal czterech (!) dekad i nic nie wskazuje na to, by miała kończyć karierę.

Katarzyna Magda Rooijens , bo tak właściwie nazywa się 56-latka, to także prawdziwa bizneswoman. W 2001 roku wraz z Tomaszem Grewińskim założyła wytwórnię płytową i agencję koncertową Kayax. Początkowo firma miała wydawać jedynie albumy Kayah , jednak w 2003 roku postanowiono jej nazwą sygnować płyty innych, głównie początkujących wykonawców

Wytwórnia Kayax powstała, ponieważ nie czuliśmy się usatysfakcjonowani tym, co oferują rodzimi wydawcy. Był taki moment, kiedy wydawało się, że nic się nie dzieje na rynku w Polsce, że jest jakiś marazm - tak piosenkarka uzasadniała ideę założenia wytwórni.

Kayah żegna się z Kayaxem. Opublikowała oświadczenie

Jednocześnie wskazuję, że liczę na to, iż pan Tomasz Grewiński doprowadzi do profesjonalnej realizacji koncertów i innych działań, na które pan Tomasz zawarł już umowy oraz wyrażam moją gotowość do realizacji tych koncertów i działań na uzgodnionych zasadach - przekonuje i zapowiada: Odnośnie mojej współpracy z panem Tomaszem Grewińskim wydane zostanie oddzielne oświadczenie.