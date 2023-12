"Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu: Kayah, Dawid Kwiatkowski, Matteo Bocelli i inni (ZDJĘCIA)

TRADYCJA ! 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie chcę tutaj marudzić ale według mnie , to rok do roku jest ta sama obsada i to samo dno ! Ja rozumiem , trzeba zarabiać na życie ale chyba 20 lat + wyć jedno i to samo do mikrofonu , to już jest coś wielkie nie halo ! O młodych nic nie mówię , bo wychodzi to samo-jeden przebój i..............I na tym byłoby tyle !