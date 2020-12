Kayah zdecydowanie o aborcji: "To nie jest PÓJŚCIE NA BAL"

Kasia 31 min. temu zgłoś do moderacji 18 6 Odpowiedz

Kayah ma rację u dobrze że o tym mówi bo co chwila pojawiają się jakieś komentarze obrażające kobiety. To nie jest pójście na bal, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli ciąża była niechciana, była wpadką, a kobieta nie jest gotowa na macierzyństwo to aborcja jest duża ulgą. Oczywiście najważniejsza jest antykoncepcja bo za chwilę zostanę zaatakowana, że aborcja to nie antykoncepcja i ja się z tym zgadzam aborcja w żadnym wypadku nie powinna być traktowana jako antykoncepcja, ale jeśli antykoncepcja zawiodła...?? To co...? No, jest jeszcze antykoncepcja awaryjna, czyli tabletka dzień po, ale tutaj PiS znowu utrudnia życie kobietom zakazując tabletki dzień po bez recepty, receptę trzeba szybko zdobyć, a czas tutaj ma znaczenie. To wszystko uderza w kobiety. Aborcji nie ma i kobieta, która powiedzmy miała pecha jest zdana sama na siebie. Już nawet nie wspominając o kobietach, których nie stać na ginekologa i antykoncepcje, która powinna być refundowana, no i edukacji seksualnej oczywiście nie ma. To, że dzieciaki wiedzą jak fizycznie seks wygląda to nic nie oznacza. Nic nie widzą na temat swoich organizmów, szczególnie dziewczyny. Myślenie, że w dni nieplodne jestem bezpieczna i nie muszę, np używać prezerwatyw jest tak głupie i naiwne, że aż śmieszne, a jednak nadal często spotykane, o stosowaniu stosunku przerywanego jako zabezpieczenia przed ciążą już nawet nie wspomnę, ale to wszystko brak wiedzy, której nie przekazała szkoła bo nie może i rodzice bo najczęściej się wstydzą albo sami nie wiedzą. I kolejne pokolenie skazane jest na porno, które jak wiadomo już nawet dzieci w podstawówce oglądają, tylko stamtąd na pewno niczego się nie nauczą. Polska po tym względem to kraj 3 świata.