Kazik Staszewski trafił do SZPITALA! Są nowe informacje ws. stanu zdrowia muzyka

W czwartek członkowie zespołu "Kult" poinformowali, że ich lider trafił do szpitala . Ze względu na hospitalizację Kazika Staszewskiego grupa odwołała zaplanowane koncerty, które miały się odbyć w Hamburgu i Berlinie. Z oświadczenia wynika, że stan zdrowia wokalisty jest stabilny , choć uniemożliwia mu on normalne funkcjonowanie.

Z uwagi na dzisiejszą hospitalizację Kazika najbliższe koncerty w Hamburgu i Berlinie są anulowane i zostaną przeniesione na inny termin. Jak tylko będziemy znać nowe daty, to zaraz poinformujemy. Bilety oczywiście zachowują ważność. Stan Kazika jest stabilny, ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach. Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a Was drodzy prosimy o cierpliwość i zrozumienie - czytamy na Facebooku.