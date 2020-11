Kazik Staszewski tłumaczy, dlaczego Kult nie prosił o dotację od rządu: "OD TYCH (...) NIC NIE CHCEMY"

Gość 48 min. temu zgłoś do moderacji 83 1 Odpowiedz

A jak człowiek chory i bezdomny, to nic nie dostanie. Może i czasem wyda na alkohol, ale przecież bogaci, to dopiero piją i nikt ich nie krytykuje. Inne państwa dały wszystkim obywatelom pieniądze na pandemie, nikogo nie wyróżniali, a u nas wciąż Ci sami dostają. Przecież 500 plus też dostawali co miesiąc rodzice, a teraz się okazuje, że niektóre dzieci nie mają laptopów. No, ale skoro ludzie wydają pieniądze na operacje plastyczne, ciągłe remonty domów i ciuchy za 10 tyś, to zawsze będą narzekać, że za mało mają! Niech ta pandemia się skończy po przez to rozdawnictwo nasze Państwo zbankrutuje!