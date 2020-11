Krystyna Janda "jest trochę ROZGORYCZONA" kwotą rządowej dotacji. "Wnioskowaliśmy o 5,8 mln złotych"

Olka 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Kobieta ma dwa teatry pod sobą macie pojęcie ile to jest pracowników co od marca nie maja pracy ?! Ile musza płacić dodatkowo za rachunki ?! Dziwicie się jej ?! Sami byście nie byli rozgoryczeni ?! Ja wiem ze wy tez macie ciężko i to rozumiem ale popatrzcie tez przez pryzmat innych ludzi tych wszystkich których nawet w teatrze nie widać . To nie jest tak ze ona myśli o sobie bo ona sobie poradzi ci najwyżej zamknie teatry i zwolni wszystkich ona właśnie do tego nie chce dopuścić ... przestańcie być egoistami i ja niewłaściwe oceniać bądźmy ludźmi włączmy myślenie