Kelly Clarkson zdradza, w jaki sposób SCHUDŁA. Mówi, czy sięgnęła po lek odchudzający

Jola 18 min. temu

Jest dorosłą osobą która wie co robi, też kiedyś wspomogłam się lekiem na odchudzanie (-40kg) , był krytykowany , zabraniany w większości krajów Mimo to zdecydowałam się go zażywać ,rozważnie , pod kontrolą lekarza ( regularne badania) NIGDY nie poleciłabym , czy nie robiłabym reklamy tego produktu , ponieważ z autopsji wiem że jednemu pomoże a innemu może zaszkodzić ( ludzie nieodpowiednio dawkują leki a potem płacz ) Dziś po 15 latach znów przybyło mi 10 kilo ale nie 40 - śmieję się że to przez pandemię… czy przyjęłabym ten lek dzisiaj ? ( gdyby był dostępny) ? Zdecydowanie TAK!