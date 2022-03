Kelly Clarkson sfinalizowała rozwód. Jej były mąż wywalczył ponad MILION DOLARÓW I ALIMENTY

A może o tym ... 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jedno z laboratoriów jest w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy. W styczniu 2016r.co najmniej20 ukraińskich żołnierzy zmarło tam w ciągu dwóch dni od grypopodobnego wirusa. 200 innych trafiło do szpitala. Ukraiński rząd nie podał informacji, ilu z nich zmarło. Żółtaczka typu A (hepatitis) wybuchła w 2018r. w podejrzanych okolicznościach na południowej Ukrainie, gdzie jest zlokalizowanych wiele bio-laboratoriów, 37 osób trafiło do szpitala z żółtaczką typu A w miejscowości Mykolajew. W 2015r. w tym samym mieście ponad 100 osób zostało zainfekowanych cholerą. Policja wszczęła dochodzenia. W lecie 2017r. 60 osób zostało hospitalizowanych na skutek zakażenia żółtaczką typu A w Zaporożu. W czerwcu 2017r. 19 dzieci z sierocińca trafiło do szpitala z żółtaczką typu A. W listopadzie tego roku przypadki żółtaczki typu A były raportowane także w Charkowie.