Kelly Clarkson ROZWODZI SIĘ z ojcem swoich dzieci po 7 latach małżeństwa!

Anka 38 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Jeśli tak im będzie lepiej to rozsądna decyzja. Ja dochodzę do wniosku że naprawdę najlepiej to być sama - niezależną i z kasą. W tych związanych to prędzej czy później tylko męczarnia. Niestety kiedyś myślałam że samotność to najgorsza sprawa