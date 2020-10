Kelly Rowland spodziewa się DRUGIEGO dziecka! (FOTO)

Kelly Rowland ogromną popularność zdobyła jako współzałożycielka i członkini zespołu Destiny's Child . Po rozpadzie girlsbandu wokalistka z powodzeniem kontynuowała karierę solową. W ostatnim czasie, w obliczu epidemii koronawirusa, Kelly skupiła się bardziej na życiu osobistym. O efektach szczęśliwa wokalistka poinformowała właśnie na łamach nowego numeru Women's Health, do którego pozowała ze sporym już ciążowym brzuchem.

A potem przyszedł COVID i powiedzieliśmy sobie: "Zobaczymy, co będzie" - opowiada Rowland.

Nadal trzeba przypominać ludziom, jak ważne jest życie. I jeszcze to, że będę miała dziecko... Jestem u progu czterdziestki. Dbanie o siebie to teraz mój priorytet - mówi przyszła mama i dodaje, że w czasie ciąży ma sporo zachcianek, którym folguje bez wyrzutów sumienia. Wśród "grzesznych przyjemności", na które sobie pozwala, są czekolada i masło orzechowe. Kelly podkreśla, że w ciąży nie rozleniwiła się zupełnie. By utrzymać formę, ćwiczy jogę, dużo spaceruje i rozciąga się.