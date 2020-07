Kelly Rowland przyznaje, że była bliska BANKRUCTWA! "Prawie wszystko straciłam. Wydawałam tak dużo na drogie kreacje"

WWo 57 min. temu zgłoś do moderacji 67 0 Odpowiedz

90% polskich celebrytów (i nie tylko) jest w dokładnie takiej samej sytuacji. Udają krezusów na kredyt, ledwo wiążąc koniec z końcem, kupują mieszkania, kreacje, samochody, latają na Malediwy i udają bogatszych niż są bo wydaje im się, że inni mają wobec nich takie właśnie oczekiwania i muszą im sprostać. Po co? Nie zastanawiają się bo pragnienie akceptacji i uznania jest większe. Brak szczerości przed samym sobą zawsze prowadzi do upadku. Brnięcie w długi dla zadowolenia innych, często obcych ludzi, którzy właściwie nic dla ciebie nie znaczą jest nienormalne a jeśli znajomi oceniają cię przez pryzmat domu czy samochodu, który masz to należy spuścić ich w sedesie i żyć spokojnie. Nie dajcie się wkręcić w karuzelę udawania kogoś kim nie jesteście bo zejść z tej karuzeli bez rozbicia nosa jest bardzo ciężko a finalnie tych znajomych i tak przy was nie będzie.