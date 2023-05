Kendall Jenner paradowała po gali MET z BIELIZNĄ NA WIERZCHU. Gustownie? (ZDJĘCIA)

Żal pl 44 min. temu zgłoś do moderacji 5 15 Odpowiedz

Polska cebulandia skrytykuje wiadomo. Każdy ma prawo ubierać się jak chce i co to za pytanie „co na to jej chłopak?”, a ona chyba nie musi nikogo pytać o zgodę. Wstyd, że w tym roku jeszcze trzeba ludziom tłumaczyć, że kobieta to nie obiekt seksualny i nie własność mężczyzny.