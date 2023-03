Kendall Jenner pojechała z Seleną do Dubaju, żeby umożliwić Hailey ODBICIE Justina? W sieci krążą DOWODY (WIDEO)

Głośny konflikt między Seleną Gomez a Hailey Bieber właśnie wzbogacił się o nowy wątek, w którym dużą rolę miała odegrać Kendall Jenner . Zdaniem internautów była ona jedną z tych osób, które przyczyniły się do rozpadu związku Seleny i Justina.

Wszystko to za sprawą sylwestrowej wycieczki do Dubaju, na którą Kendall pojechała wraz z Seleną, Gigi Hadid oraz kilkoma innymi koleżankami. Był to rok 2015 a Gomez i Biebera łączyło wtedy jeszcze dość burzliwe uczucie...