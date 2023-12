Kendall Jenner w futrze za ponad 80 TYSIĘCY ZŁOTYCH zadaje szyku w Aspen. Luksusowo? (FOTO)

Glitter 31 min. temu zgłoś do moderacji 27 7 Odpowiedz

To jest naturalne futro z norek.. a teraz pomyślcie, ile małych norek zostało obdartych żywcem ze swojego futerka, żeby Jenner mogła publicznie paradować w ich futrze. To przerażające cierpienie zwierząt nigdy się nie skończy. Teraz "wielkie światowe damy", nasladowczynie Jenner, ruszą do kuśnierzy składać zamówienia na tę usługę. Ona ma krew na rękach. To my ludzie decydujemy o " być" albo " nie być" żywych stworzeń, naszych braci mniejszych. Ona zdecydowała, że chce ich śmierci i za to powinna zostać oblana czerwoną farbą.