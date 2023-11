Kendall Jenner kończy 28 lat! Modelkę podejrzewa się o WIELE ingerencji w urodę. Zobaczcie, jak zmieniała się na przestrzeni lat (ZDJĘCIA)

Przez dłuższy moment trwającej już od niemal dwóch dekad (!) kariery Kendall Jenner zarzekała się, że nigdy nie podda się ingerencji skalpela. Żeby było zabawniej, modelce zdarzało się besztać siostry przed kamerami za notoryczne korzystanie z usług chirurga plastycznego. Z biegiem lat celebrytka zmieniła jednak zdanie co do chodzenia pod nóż i "po cichu" dopasowała się do obowiązujących w medycynie estetycznej trendów.