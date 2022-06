Kendrick Lamar wystąpił na festiwalu Glastonbury w CIERNIOWEJ KORONIE wysadzanej 8 tysiącami diamentów!

Wiele festiwalowych gwiazd postanowiło bowiem wykorzystać swoje występy, by publicznie potępić głośną decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego. Sędziowie uchylili bowiem orzeczenie w sprawie Roe vs. Wade z 1973 roku, unieważniając tym samym konstytucyjne prawo do aborcji. Wskutek decyzji sądu władze poszczególnych stany będą więc mogły zakazać aborcji na danym terenie.