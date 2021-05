Kesha jest dziś NIE DO POZNANIA! Paparazzi przyłapali ją na Hawajach (ZDJĘCIA)

Moj nick 13 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

No cóż, nie poznałabym jej na plaży, gdyby przechadzała się obok mnie, ale widziałam ją tylko na jednym teledysku w pełnym makijażu i na paru zdjęciach ze ścianek, a było to prawie 10 lat temu o ile mnie pamięć nie myli. Wygląda normalnie, ładnie i jest sobą. Co to w ogóle za artykuł.