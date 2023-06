Kevin Costner upublicznił wydatki żony, z którą się rozwodzi. Na samą medycynę estetyczną wydała 800 TYSIĘCY w ciągu roku

Nana 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 9 Odpowiedz

Ale to jest słabe upubliczniać coś takiego... Nawet jeśli wydawała na coś tam kosmiczne kwoty, to robiła to raczej nie bez jego zgody i jest to sprawa wyłącznie między nimi. A to czy i ile powinien jej teraz płacić rozstrzygnie sąd. Zero klasy...