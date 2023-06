Kevin Mglej broni romantycznej relacji z 18-letnią Roksaną Węgiel: "Miłość NIE ZNA WIEKU i granic"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej już niedługo zostaną małżeństwem. Zaledwie 18-letnia idolka młodego pokolenia poinformowała swoich fanów o zaręczynach przed paroma tygodniami, choć przyznała, że jej ukochany przykląkł na jedno kolano dobre kilka miesięcy wcześniej. Relacja zakochanych już od swojego początku wzbudzała na forach internetowych sporo kontrowersji, głównie ze względu na dzielącą ich różnicę wieku. Podczas gdy Roxie ledwie co weszła w pełnoletniość, jej wybranek ma na karku 26 lat i jest ojcem. Wygląda jednak na szczęście, że złośliwe plotki nie mają większego wpływu na ich życie uczuciowe.

Kevin Mglej otwiera się na temat współpracy z Roksaną Węgiel

U boku Roksany Mglej powoli sam wyrasta na poważnego showbiznesowego gracza. Właśnie udzielił wywiadu portalowi Co Za Tydzień, w którym mógł pozachwycać się nieco tym, jak układa mu się współpraca z narzeczoną. Jest ponoć "idealnie".

Jeżeli chodzi o mnie i o Roksanę to jest to idealne połączenie. Wspólnie dzielimy pasję i miłość do muzyki, co tylko daje nam dodatkową przestrzeń do robienia czegoś wspólnie. Nie spotkaliśmy jeszcze na naszej drodze zawodowej jakiś dużych utrudnień, czasami mamy inny pomysł co do jakiegoś numeru, ale wtedy zależność jest jasna i to artysta na koniec dnia decyduje o kształcie swojego utworu.

W pewnym momencie dziennikarza nieco poniosło, zapytał bowiem Mgleja, czy można go i Roksanę przyrównać do Beyonce i Jaya-Z. Na szczęście Kevin prędko sprowadził rozmowę z powrotem na ziemię.

Myślę, że porównywanie nas do wyżej wymienionej pary byłoby ogromną hiperbolizacją. Beyoncé jest dużą inspiracją Roksany i na pewno dążymy do tego, żeby jako para dawać dobry przykład i motywację innym do realizowania swoich marzeń, wychodzi nam to raz lepiej raz gorzej, ale ludzie muszą pamiętać, że w życiu są fazy, różne fazy, a my jesteśmy tylko ludźmi. Nie gramy postaci i albo się nas lubi takimi, jakimi jesteśmy, albo nie i każdy ma do tego prawo.

Co Kevin Mglej sądzi o różnicy wieku między nim a Roksaną Węgiel?

Wreszcie padło też pytanie odnośnie wspomnianych już wcześniej kontrowersji dotyczących różnicy wieku. Tak jak mogliśmy się spodziewać, dowiedzieliśmy się, że Roksana jest dojrzała ponad swój wiek, który zresztą zdaniem Mgleja, nie ma znaczenia, jeśli chodzi o prawdziwą miłość.

Powiem szczerze, że jestem bardzo daleko od medialnego zamieszania wokół nas, niemniej jednak informacje o "skandalu wieku" faktycznie do mnie dotarły. Miłość nie zna wieku i nie zna granic, rozpatrywanie uczucia w kategorii przykładania kalki innych relacji i mówienie, co się uda a co nie, nie ma po prostu sensu. W polskim show biznesie bardzo daleko nam do rekordzistów, jeśli chodzi o różnicę wieku. Roksana też nie ma nic wspólnego mentalnie z wiekiem nastoletnim, wychowywała się na oczach całej Polski, pracując nieustannie z osobami o wiele starszymi od siebie samej, co spowodowało, że bardzo szybko dorosła. Na początku związku niejednokrotnie zadziwiała mnie jej świadomość świata oraz podejmowanych decyzji. Co ciekawe często jest głosem rozsądku i świetnym doradcą, kiedy przychodzę do niej z różnymi zagwozdkami. Żyjąc w realiach show-biznesu, czy robi się go w świetle reflektorów, czy w cieniu firmy zasady są takie same i trzeba je po prostu rozumieć. Uważam, że związki spoza branży, mogą generować niepotrzebne konflikty i brak zrozumienia - zachwycał się swoim "układem" Mglej.

