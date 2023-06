Roksana Węgiel ZDRADZA SZCZEGÓŁY ZARĘCZYN: "Kevin cudownie to zaplanował. Popłakałam się!"

Roksana Węgiel nie była zaskoczona oświadczynami

To tak naprawdę była decyzja, o której dużo rozmawialiśmy, więc jest to coś pięknego . Mam piękne wspomnienie z tego dnia i duży "commitment" przede wszystkim ze strony Kevina i ze strony mojej. Zgadzając się, to jednak też jest duża deklaracja - mówi Węgiel.

Roksana Węgiel w końcu zdradziła kulisy zaręczyn

To był naprawdę cudowny dzień i bardzo wzruszająca chwila. [...] Powiem tylko tyle, że to było piękne, kameralne miejsce i cieszę się, że to było takie nasze. Kevin to naprawdę cudownie zaplanował. Jest to jedno z najpiękniejszych wspomnień w moim życiu. To tak naprawdę jest moment, który kosztuje dużo emocji i zaangażowania. Pamiętam, że się popłakałam, moje emocje w tym momencie sięgnęły zenitu. To naprawdę było przepiękne - podsumowała.