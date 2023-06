Kevin Mglej rozpływa nad upominkami od syna z okazji Dnia Ojca. "Najpiękniejszy prezent od Williamka i pomocnika Roxie"

Życzliwa 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Sama jestem z facetem co ma dziecko z pierwszego zwiazku. Rezem juz 10 lat. Dobrze Ci radze Roxi. To co robisz to sfera matki. Twoja psychika nie jest na to gotowa, a ta rodzona tego nie potrzebuje.