Kevin Mglej stawia kropkę w aferze z ekspartnerką: "Jedyną osobą, która może mnie rozliczać z tacierzyństwa, jest MÓJ SYN"

Kevin Mglej odcina się od afery z ekspartnerką. Jednoznaczna deklaracja

Niedawno Mglej przekazał, że zamierza wycofać się z mediów społecznościowych. Jak twierdził, nigdy nie zabiegał o popularność, a jego zasięgi mogłyby służyć słusznej sprawie. Nie powstrzymało to jednak komentarzy internautów, którzy zarzucają mu m.in. wybijanie się na plecach znanej ukochanej. W rozmowie z Plejadą twierdzi, że nie zamierza się dla nikogo zmieniać i najważniejsze, że to Roxie akceptuje go takim, jaki jest.

Mglej przyznał, że jemu i Roksanie zdarza się rozmawiać o tym, co dzieje się wokół nich medialnie, ale nie poświęcają temu zbyt wiele uwagi. On sam po prostu nie czyta wpisów internautów.

Żyjemy razem, także co jakiś czas wraca ten temat, ale jakoś nie skupia to zbyt dużej naszej atencji. Roksana się w tym wychowała, ja już się do tego przyzwyczaiłem, komentarzy nie czytam, także nieważne, co tam piszecie, jest w porządku - rzucił do internautów.