Narzeczony Roksany Węgiel ZNIKA z Instagrama! Kevin Mglej opublikował krótkie wyjaśnienie

SZCZĘŚCIA 🐻 11 min. temu

Wy jesteście naprawdę wredni! A co z ruchem BODY POSITIVE? No tak, to obowiązuje tylko kobiety, które mogą być grube jak świnie i się tym chwalić, bo przecież akceptują siebie i nikt nie może powiedzieć na ich wygląd złego słowa. Za to wszyscy mężczyźni mają wyglądać jak trenerzy personali żywcem wyjęci z Hotelu Paradise albo Love Island. No właśnie, dlaczego tylko osoby o jednym typie sylwetki bierze się do takich programów promując coś, co jest w rzeczywistym szarym świecie nierealne? Powinni do programów brać różnych ludzi, takich w typie Kevina też. Jak widać na misie też jest popyt. Kevin nie przejmuj się tym całym hejtem. Nie Ty wybierałeś sobie imię i nazwisko. To po pierwsze. Po drugie Kevin ma bardzo sympatyczną twarz i wygląda jak taki fajny miły pluszowy miś, do którego można się przytulić. Ja takich bardzo lubię. Ludzie są bardzo powierzchowni, ale to świadczy tylko o nich i ich niedojrzałości. Olej hejterów! Szczęścia życzę!