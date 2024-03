Roksana Węgiel chwali się prezentem od Kevina z okazji Dnia Kobiet. NA BOGATO! (FOTO)

Roksana Węgiel poczuła się szczególnie doceniona w Dzień Kobiet

Miliony pań upiększyły dziś wnętrza swoich domów kwiatowymi kompozycjami otrzymanymi z rąk szarmanckich mężczyzn. Bukiety świeżych róż i tulipanów to absolutny must have święta przypadającego 8 marca. Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" dziś przekonała się o tym podwójnie.