Roksana Węgiel rozpływa się nad Kevinem Mglejem: "Jest moim ANIOŁEM STRÓŻEM". Zmieni nazwisko po ślubie? (WIDEO)

Greenwich 11 min. temu zgłoś do moderacji 15 4 Odpowiedz

Ostatnie zdjecie to idealne podsumowanie tego jaka w Polsce jest przepasc miedzy kobietami a mezczyznami. Nie mowie, ze kazda Polka wyglada jak Roxi, ale, mimo wszystko, w wiekszosci sa zadbane, ladnie ubrane, dobrze sie prezentuja. A faceci? Łyse kurduple z brzuchem piwnym na wierzchu, dla ktorych siłownia nie istnieje ani dbanie o zdrowie, sylwetke. Moj facet obcokrajowiec jak przyjezdza do Polski to nie moze sie nadziwic jak tyle ladnych dziewczyn moze byc z takimi niedbaluchami. Co gorsze to jeszcze czesto faceci, ktorzy po slubie sie nie staraja a kobiety traktuja jak kuchty. Starszne to ale prawdziwe.