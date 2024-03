Roksana Węgiel odsłania kolejny fragment swojego mieszkania. Tym razem pokazała KUCHNIĘ (FOTO)

nikola 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ona śpiewa dla milionów. Zarabia miliony. Ja piekę bułki i ciastka dla setek ludzi i zarabiam 4000zl a idę do pracy codzinnie na 4. i ona i ja dajemy ludziom to co najlepsze. Pracuję całe życie bardzo ciężko bo to b ciężka fizyczna praca tylko ona dostaje miliony a ja nie. takie są dysproporcje w branżach.