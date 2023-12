Roksana Węgiel wyremontowała mieszkanie NA BARTER? Pokazała wnętrza, nie zapominając o licznych reklamach... (ZDJĘCIA)

Roksana Węgiel dopiero w tym roku skończyła 18 lat, choć sukcesami mogłaby obdzielić kilka starszych koleżanek z branży. Trampoliną do kariery była w jej przypadku wygrana 1. edycji show "The Voice Kids". Potem poszło już z górki. Dziś nastoletnia gwiazdka nie tylko śpiewa, ale też reklamuje biżuterię i bieliznę, a nawet podkłada głos do bajek. W wolnym czasie szykuje się do ślubu i gra na nosie mentorce Irenie z "Projektu Lady".