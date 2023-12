Roksana Węgiel wygina się na kanapie w czerwonej bieliźnie. Burza w komentarzach: "Po co się pokazywać półnago" (FOTO)

Półnaga Roksana Węgiel wywołała kontrowersje wśród internautów

Po co to pokazywać się półnago w necie; Nie za odważnie?; Ciekawe, co na to "narzeczony"; Robisz się jedną z tych głupich influencerek, a serio miałaś potencjał - napisali oburzeni internauci.