Roksana Węgiel wygina się przed lustrem w STANIKU! Zdania fanów podzielone: "Rodzice cię widzieli?" (WIDEO)

Antygebels 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludziom odjebało. Krytykują z zawiści, zazdrości i diabeł jeszcze wie z jakiego powodu Dorosła osoba to robi co chce a jak komuś się nie podoba to niech nie patrzy. Pewnie większość z tych krytyków to sami nieudacznicy którzy jedyne co osiągnęli to wielki sagan i codzienny żuberek z puszki na sofie przed tv z trudnymi sprawami