Roksana Węgiel wraca do domu po imprezie branżowej. Kevin przyjechał po nią mercedesem za kilkaset tysięcy (ZDJĘCIA)

Roksana Węgiel to obecnie jedna z najjaśniejszych rodzimych gwiazd młodego pokolenia. 18-letnia wokalistka ma za sobą rok pełen przełomów i sukcesów. Wkraczając w dorosłość, zwyciężczyni Eurowizji Junior wydała nowy album, ruszyła w trasę koncertową i nawiązała kilka intratnych współprac, m.in. z markami bieliźnianymi oraz biżuteryjnymi. Zdecydowanie najwięcej szumu Roxie wywołała, gdy w styczniu ogłosiła światu, że spotyka się z Kevinem Mglejem , który dziś jest już jej narzeczonym.

Po kilku godzinach spędzonych na evencie, Roxie postanowiła zaczerpnąć świeżego powietrza, oczekując na transport do domu. Otoczona wianuszkiem znajomych gwiazda poplotkowała chwilę pod gołym niebem, a następnie nieco zblazowana pognała z menadżerką do auta. Z fotorelacji paparazzi wynika, że to stęskniony Kevin Mglej był tego wieczoru dla swojej ukochanej prywatnym szoferem. 26-letni autor piosenek czekał za kółkiem luksusowego mercedesa, który, jak się okazało, wcale nie jest jego własnością.