"Kevin sam w domu". Tak wygląda dziś Catherine O'Hara, czyli filmowa matka Kevina! (ZDJĘCIA)

Czym byłyby święta bez Kevina? Pytanie pada co roku z ust milionów Polaków, którzy tradycyjnie zasiadają w Wigilię przed telewizorem, aby kolejny raz obejrzeć kultową komedię. "Kevin sam w domu" po raz pierwszy zagościł na ekranach kin w 1990 roku, a po latach został wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej dochodowa komedia wszech czasów. Sukces filmu nie byłby możliwy bez wspaniałej obsady. Część aktorów wcielających się w kultowe postacie już nie żyje, a zdecydowana większość jest dziś nie do poznania.