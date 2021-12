Buzz z "Kevina samego w domu" został aresztowany! Devin Ratray próbował UDUSIĆ swoją dziewczynę

🎄🎄Felizia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 173 16 Odpowiedz

Denerwują mnie fejsbukowe życzenia od znajomych wklejane ogólnie na walla. Znajomi, którzy zawsze wysyłali smsa albo dzwonili , nagle w fejsbuku znaleźli sobie rozwiązanie. Dla mnie to strasznie słabe, zero wysiłku, żeby komuś normalnie wysłać osobiście życzenia. Tylko takie wklejanie do wszystkich i do nikogo 🙄