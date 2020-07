Khloe Kardashian i Tristan Thompson "dali sobie KOLEJNĄ SZANSĘ"?!

Wszystkie z sióstr Kardashian mają w "dorobku" dosyć burzliwe życie uczuciowe, ale wyjątkowo pechowa pod tym względem jest "środkowa" Kardashianka, Khloe. Celebrytka ma na koncie nieudane małżeństwo i rozwód , a marzenie o zostaniu mamą udało się jej zrealizować u boku słynącego z zamiłowania do wielu kobiet na raz, Tristan Thompson .

Koszykarz w przeszłości już wielokrotnie testował cierpliwość Khloe Kardashian , między innymi fotografując się ze striptizerkami przed drzwiami hotelu na kilka dni przed przyjściem na świat małej True. Celebrytka wybaczyła mu tę zdradę, stwierdzając, że robi to dla dobra rodziny. Ten argument nie wystarczył jednak, kiedy koszykarz zbyt dobrze bawił się na domówce z przyjaciółką rodziny Jordyn Woods .

Tristan bardzo ciężko pracuje nad tym, by przekonać do siebie Khloe. Ona widzi, jak dobrym ojcem jest dla True i to ją przekonało. Khloe nie umawia się z nikim innym. Ostatni raz spędzili ze sobą tyle czasu, gdy mieszkali razem w Cleveland. Spędzili w trójkę cudowną wiosnę w Los Angeles.