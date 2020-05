Khloe Kardashian i Tristan Thompson ZBLIŻYLI SIĘ przez kwarantannę? Kris Jenner ocenia: "Na 100 procent ze sobą spali"

Toto 23 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Po co od razu ma wracać? Może tylko się bzykęli? Dorośli są więc o co chodzi? Może jej się zachciało to teraz ona jego wykorzystała. Dostała co chciała (może sex im się udawał) i sio niech koleś se idzie dalej. Przecież i chłop może poczuć się "potrzebny tylko do jednego".