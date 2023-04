Khloe Kardashian słodzi Kourtney z okazji 44. urodzin. Wrzuciła MNÓSTWO zdjęć. Widać, jak zmieniały się ich twarze

Khloe Kardashian składa życzenia Kourtney na Instagramie

Życie nie wydaje się takie straszne, gdy stawiamy mu czoła razem. Co bym bez ciebie zrobiła? Zawsze tu byłaś i nie chcę spędzić żadnej chwili życia bez ciebie. [...] Jesteśmy dwoma groszkami w strąku. Pasujemy do siebie jak masło orzechowe i galaretka. Jesteśmy bliźniaczymi duszami - dodaje.

Jak zmieniały się twarze Khloe i Kourtney Kardashian?

Khloe Kardashian w wywiadach zachęca do korzystania z zabiegów medycyny estetycznej, porównując je do nakładania makijażu. Sama przyznała się jedynie do korekty nosa, twierdząc, że wszelkie zmiany, które zaszły w jej ciele, to efekt ciężkiej pracy i zrzucenia 30kg. Dla odmiany, Kourtney przyznaje się wyłącznie do powiększenia piersi.