Kourtney Kardashian po raz kolejny tłumaczy fanom, że nie jest w ciąży. "Serio nadal pytamy o to kobiety?" (FOTO)

Ludzie są naprawdę bardzo dziwni i nie wiedzą co można zapytać,a o co nie wypada. Spotykasz się z kimś to kiedy wesele, po weselu kiedy dziecko, masz jedno to kiedy drugie. Pytania o ciążę są bardzo nie na miejscu, nigdy się nie wie co kto przeszedł i czy można mieć dzieci czy nie. To pytania bardzo intymne i nie każdy chce odpowiadać