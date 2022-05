Dramat Kourtney Kardashian: zniszczyła pierścionek zaręczynowy za MILION DOLARÓW... "Załamałam się nerwowo!"

W ostatnim odcinku "The Kardashians " Kris Jenner zauważyła, że na palcu Kourtney nie błyszczy już okazały pierścionek zaręczynowy . Celebrytka opowiedziała, co tak naprawdę stało się z wielkim kamieniem, który dostała od Travisa .

Najstarsza z sióstr Kardashian przyznała, że chwilę po zaręczynach sprzątała w swojej garderobie. Składając ubrania, położyła go obok siebie, myśląc, że będzie bezpieczny. Chcąc umieścić ciuchy na górnej półce szafy, weszła na stołek, a schodząc z niego, przypadkowo stanęła na drogim pierścionku zaręczynowym . Celebrytka nie ukrywała rozczarowania swoim zachowaniem, twierdząc, że była to jedna z najgorszych rzeczy, jakie zrobiła w życiu.

Siedziałam na podłodze, składając bluzy, zdjęłam pierścionek i położyłam go tuż obok siebie, myśląc, że będzie bezpieczny. Musiałam umieścić coś na górnej półce mojej szafy, a kiedy schodziłam, stanęłam prosto na nim - przyznała w "The Kardashians".

Kourtney stwierdziła obrazowo, że była to jedna z najgorszych chwil w jej życiu i mocno załamała się tym faktem. Pierścionek był najpiękniejszą rzeczą, jaką posiadała, a zrobiła z nim coś takiego. Dzwoniąc do Travisa Bakera, nie wiedziała, jaka będzie jego reakcja.

Płakałam histerycznie w mojej szafie przez długi czas. Potem zadzwoniłam do Travisa i powiedziałam: "Zrobiłam coś naprawdę bardzo złego", a on przyjął to bardzo dobrze. Ja naprawdę załamałam się nerwowo. Pomyślałam, że to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek miałam w życiu i ją zniszczyłam - dodała Kourtney.