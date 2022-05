Kourtney Kardashian i Travis Barker wypoczywają nad basenem w trakcie "podróży poślubnej" (ZDJĘCIA)

Klaudia 17 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Zobaczcie jak te Media niestety przekłamują wszędzie jest Photoshop każdy wygląda idealnie każdy wrzuca na Instagrama tylko zdjęcia w pozowane wyretuszowane.. a tutaj mamy kobietę która absolutnie jest bardzo atrakcyjna ale po prostu wygląda jak człowiek nie wygląda jak klon, nie ma super gładkiego ciała które nawet nie przypomina człowieka tylko robota... Wygląda po prostu jak normalny człowiek który jest na wakacjach a na Instagramie wygląda jak jakaś postać z kreskówki. I nie mówię tylko o niej ale tak naprawdę i o naszych polskich celebrytkach.. kiedy widziałam zdjęcia Klaudii el dursi to wydawało mi się że to zdjęcie jest wklejone dosłownie... Kiedy zobaczyłam ją na żywo to zobaczyłam normalną kobietę, która ma cellulit która ma rozstępy która wygląda dosłownie tak samo jak my oczywiście jest piękna ale to jest dalej człowiek... Naprawdę mam serdecznie dosyć tego jak Media próbują wmówić nam że kobieta powinna być płaska że kobieta powinna mieć przy tym niesamowicie duży biust, a przy okazji każdej kropki na ciele i pieprzyki powinny być usuwane bo to nie jest estetyczne... Kiedy patrzę na takie zdjęcia to widzę po prostu normalnych ludzi, i takie właśnie zdjęcia powinny być wrzucone na Instagram bo tak wygląda my jesteśmy ludźmi a nie robota mi.