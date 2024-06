Khloe Kardashian świętowała 40. urodziny w klimacie country: pustynne dekoracje, okazały tort, PRYWATNY KONCERT Snoop Dogga (ZDJĘCIA)

Ciekawe 1 godz. temu zgłoś do moderacji 58 24 Odpowiedz

Niby maja pieniadze o jakich nam sie nie snilo, moga kupowac co tylko dusza zapragnie. Ale czy sa tak na prawde szczesliwe? Czy pod ta warstwa lukru na instagramie nie czai sie smutek? To musi byc straszne, gdy budzisz sie i zastanawiasz sie co zrobic: isc kupic nowa torebke, samochod itp Przeciez ten materializm w koncu sie znudzi. Moze takim konsumpcjonizmem zabijają samotność? Nigdy nie moga byc pewne, czy ktos lubi je naprawde, a moze tylko chce sie na nich wybic lub oczekuje materialnych korzysci.