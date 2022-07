Khloe Kardashian ZACHWYCA zniewalającą figurą podczas urlopu na Turks i Caicos (ZDJĘCIA)

Asia 59 min. temu zgłoś do moderacji 313 3 Odpowiedz

Bo bardzo ładnie wygląda, ale nie porównujcie się do niej kobiety. Ona ma kucharza, trenera, a co nie zrzuciła zadowalająco to odessała. To są małe niewidoczne blizny. Żeby nie było ona wygląda pięknie, nie mam nic przeciwko medycynie estetycznej sama korzystam. Ale to nie zmienia faktu, że jej praca nas sylwetka to trochę jej zawód i tam dużo osób się namęczyło, żeby był ten efekt. Dlatego nie porównujcie się wy które jesteście w tym często same i z innymi obowiązkami na głowie.