Khloe Kardashian spodziewa się dziecka z... NIEWIERNYM TRISTANEM THOMPSONEM!

No i patrzcie jak to jest... można być mega laską jak ona a i tak facet zdradza. I to nie argument, że to dlatego bo czarny - bo pewnie zaraz ktoś coś takiego napisze. Każdy taki jest, niezależnie od rasy czy pochodzenia. Najchętniej bzykaliby wszystko co się rusza, tyle, że większość nie ma na to szans bo albo są brzydcy albo biedni, więc udają, że zależy im na monogamii. A mniej inteligentne Grażyny w to wierzą... ten świat jest smutny a faceci jak byli tak są beznadziejni i żadne standardy moralności tego nie zmienią, ze swoją parszywą naturą nigdy nie wygrają. Dlatego wolę być sama i oszczędzić sobie przykrości.