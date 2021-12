Tristan Thomspon chciał nakłonić kochankę do ABORCJI! "Groził, że nie dostanie NICZEGO"

Od kilku dni media żyją informacją o kolejnej zdradzie Tristana Thompsona. Koszykarz niedługo po swoich 30. urodzinach i zaledwie miesiąc po zaręczynach z Khloe Kardashian wybrał się na imprezę do Teksasu, gdzie spotkał się z 31-letnią Maralee Nichols. Trenerka była razem ze sportowcem na imprezie, a później wróciła z nim do hotelu. Tam, według ujawnionych dokumentów sądowych, doszło do zbliżenia i najprawdopodobniej wtedy kochanka 30-latka zaszła w ciążę.

Sprawę ujawnił "Daily Mail". Portal udostępnił także skany dokumentów z Sądu Najwyższego z Los Angeles, które zawierają zeznania Tristana Thompsona i Maralee Nichols. Wynika z nich, że koszykarz szantażował kobietę i groził jej, że nie będzie się angażować w opiekę nad synkiem. Teraz na jaw wychodzą kolejne szokujące informacje.

Khloe Kardashian w ogniu krytyki

Jak podaje "Page Six", sportowiec próbował nakłonić 31-latkę do aborcji. Według prawników Nichols to on zazwyczaj inicjował kontakt z kochanką i sterował rozmową.

Z kontekstu i treści tych wiadomości wynika, że są one od Tristana do Maralee, co pokazuje, że to ​​Tristan odpowiadał za ich relacje, a nawet, w odniesieniu do jej ciąży, nalegał na aborcję i groził, że nie dostanie niczego (...) - zaznaczył w dokumentacji obrońca Maralee Nichols.

Tristan ​​Thompson zaprzeczył jednak wysłania jakichkolwiek wiadomości, w których szantażował i groził kochance. Przyznał natomiast, że to "jego dane kontaktowe znajdują się w wiadomościach".

Kto więc je wysyłał...?

