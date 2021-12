Tristan Thompson ZNOWU ZDRADZIŁ Khloe Kardashian! Opublikowano zdjęcia trenerki, której... SPŁODZIŁ DZIECKO

O niewierności Tristana Thompsona , byłego ukochanego Khloe Kardashian , wiedzą wszyscy. Gwiazdor koszykówki kilkukrotnie zdradził Kardashiankę, a większość fanów, którzy trzymali stronę celebrytki, nie wierzyła, gdy 30-latek mówił, że się zmieni. Za słowo trzymała go jednak Khloe, która do końca miała ogromną nadzieję, że uda się jej stworzyć prawdziwy związek z ojcem ich dziecka.

Tak się jednak nie stało, a według najnowszych dokumentów, które opublikował "Daily Mail", Tristanowi Thompsonowi coraz dalej do ideału. Tabloid twierdzi, że koszykarz ma niebawem znowu zostać ojcem! Matką nie jest jednak Khloe, a 31-letnia trenerka, niejaka Maralee Nichols.

Kobieta niedawno przeprowadziła się z Houston do Los Angeles i pozwała gwiazdę Sacramento Kings o alimenty. Kochanka sportowca jest w zaawansowanej ciąży i, jak podaje "Daily Mail" , urodzi lada dzień, w pierwszych dniach grudnia.

30-latek opisywał, jak Nichols wróciła razem z nim do hotelu swoim sportowym Maserati, gdzie czekała na niego "specjalna niespodzianka urodzinowa". Mężczyzna domyślał się, że trenerce chodzi o seks. Zdaniem Tristana to właśnie wtedy, pierwszy i ostatni raz, doszło do zbliżenia między nim a Nichols.