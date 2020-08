"Dobroduszna" Khloe Kardashian dała Tristanowi KOLEJNĄ szansę?! "Są razem. Ma nadzieję, ŻE SIĘ ZMIENIŁ"

Wygląda na to, że już wkrótce media mogą ponownie zainteresować się wyjątkowo skomplikowaną relacją Khloe Kardashian i Tristana Thompsona . Nie jest tajemnicą, że ojciec dziecka Kardashianki w czasie trwania ich związku miał poważne problemy z dochowaniem jej wierności. 36-latka kilkakrotnie przymykała oko na jego wybryki, straciła jednak cierpliwość w obliczu doniesień o romansie Tristana z (byłą) najlepszą przyjaciółką jej młodszej siostry, Jordyn Woods.

Mimo rozstania, dla dobra małej True, Khloe starała się utrzymywać z byłym partnerem jak najlepsze stosunki. Kardashianka ochoczo zapraszała niewiernego eks do wspólnego świętowania urodzin córki, a ten odwdzięczał jej się okazjonalnymi komplementami w mediach społecznościowych. Ostatnio w mediach mówiło się również, że para znacznie zbliżyła się do siebie w okresie kwarantanny.

Wiele wskazuje na to, że Khloe postanowiła wybaczyć Tristanowi dawne przewinienia i... dać mu kolejną szansę. Jak donosi People, rodzice dwuletniej True spotykają się już od czerwca, a ich uczucie cały czas rośnie w siłę.

Ona uwielbia, gdy on jest w pobliżu. Ma najlepsze relacje z True i jest też wspaniały dla Khloe. Są razem, a Khloe jest niezmiernie szczęśliwa - twierdzi źródło portalu.

Żyją trochę w bańce mydlanej i to cieszy Khloe. Podróże Tristana zawsze były powodem do niepokoju. To właśnie wtedy zepsuł się ich związek. Khloe ma nadzieję, ze Tristan się zmienił i mogą wciąż być razem jako rodzina - zdradza źródło.