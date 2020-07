Wyrozumiała Khloe Kardashian przyłapana w rezydencji NIEWIERNEGO Tristana Thompsona (ZDJĘCIA)

Przypomnijmy, że Tristan Thompson nie tylko zabawiał się ze striptizerkami, gdy Khloe Kardashian rodziła jego dziecko. Mężczyzna nie widział też przeciwwskazań do bardzo bliskiego spoufalania się z Jordyn Woods, wieloletnią przyjaciółką rodziny Kardashianów, która od zeszłego roku jest już uznawana w ich towarzystwie za persona non grata.

Jednak jak to zazwyczaj w tego typu przypadkach bywa, cała wina spoczęła na barkach kobiety. Thompson na dobre wrócił już do łask najsłynniejszej familii świata. Sportowiec miał ponownie zbliżyć się do Khloe podczas kwarantanny.