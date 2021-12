Kochanka Tristana Thompsona JUŻ URODZIŁA, ale sportowiec NIE CHCE ZNAĆ syna: "W ogóle się nie zaangażuję"

Wiesz, jak się czuje. Moje uczucia w ogóle się nie zmieniły. W ogóle się nie zaangażuję. Swoją drogą, jeśli myślisz, że zarobisz na dziecku, to jesteś w błędzie. Jesteś świadoma, że odchodzę po tym sezonie. Więc jeśli chodzi o wsparcie, będzie to wszystko, co jest wymagane miesięcznie dla kogoś bez pracy. To Teksas, więc będzie to tylko kilkaset dolarów. Więc lepiej weź te 75 tys. dolarów, które proponuję, bo nic nie osiągniesz, mając dziecko z bezrobotnym ojcem. Wszystko, co będziesz miała, to ojciec, który się nie angażuje i kilkaset dolarów alimentów - pisał Tristan Thompson w wiadomościach do kochanki.